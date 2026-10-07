19-годишно момче, със средно образование, извръшвал техническата поддръжка на злополучното АТВ, с което през август м.г. Никола Бургазлиев уби на място 25-годишна жена и рани тежко малкото й детенце в Слънчев бряг. Това стана ясно днес по време на щестото заседание по делото срещу Бургазлиев, което се провежда в Бургаския окръжен съд.



Но за втори път се оказа, че в съдебната палата е получен сигнал за бомба. И на мястото пристигна полиция.



Процесът днес започна с разпита на свидетеля Емил Митев, който бил нает от фирмата собственик на АТВ-то на 4-часов работен ден по граждански договор да проверява техническата изправност на електрическите превозни средства. Митев заяви, че имал образование по електрообзавеждане на автомобили и проверявал единствено фарове, стопове и аудиосистема. Сам призна пред съда, че не е бил компетентен да извършва преглед на двигателната система и спирачките, нито си спомня конкретните проверки в деня на инцидента.

„Той е едно лице, което към онзи момент не е имало и един ден лекция в университет по тази тема. Неговите показания нямат абсолютно никакво значение, доколкото е налице една експертиза, която е комплексна - от професор и от хора с много висок образователен ценз“, каза адвокатът на близките на жертвата Георги Радков.

Показанията му са ключови за потвърждаването или отхвърлянето на тезата на защитата за техническа неизправност в спирачките. Подобни данни е дал и друг човек, катастрофирал в павилион със същото превозно средство на 17 юни 2023 г. поради отказ на спирачната система.

Адвокатът на подсъдимия Галя Колева оспори представения по делото видеозапис от технически преглед на АТВ-то, заявявайки, че заснетото превозно средство се различава от това в инцидента. Според защитата премахнатите фабрични защити и пропуските в поддръжката сочат към непредвидена повреда, а не към грешка на водача.

Близките на жертвата настояват за бърз процес и справедливост.