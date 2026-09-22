Обявените преди дни от правителството мерки за намаляване на въздействието на високите цени на горивата за населението и бизнеса, вече започват да се реализират. Една от основните мерки - отпадането на акциза за пропан-бутана, вече се разширява - и с премахване на акциза за метана.

Това става ясно от внесените в парламента от депутати от “Прогресивна България” предложения за промени в Закона за акцизите и данъчните складове. В документа се отбелязва, че се предвижда отпадането на акциза върху двата вида горива да важи за период от три месеца, т. е. октомври - декември 2026 година. Въпросната мярка ще струва на държавния бюджет неполучени около 20 млн. евро.

Сред основните мотиви за отпадането на посочените акцизи, са намаляване на ценовия натиск върху гражданите и фирмите, използващи метан и пропан-бутан като моторно гориво. А това пък от своя страна ще допринесе за запазване на конкурентоспособността на фирмите, ползващи тези горива. Освен това, така се ограничава и пренасянето на високите цени на горивата и върху крайните продукти, т. е. всички потребители биха имали полза, смятат вносителите на промените.

Намаляването на акцизната компонента на посочените горива създава предпоставки за по-ниски крайни разходи за транспорт при ползването на пропан-бутан и метан. По-конкретно, за пропан-бутана изчисленията сочат, че крайният ефект върху цената, т. е. очакваното поевтиняване на колонките, е с около 11 евроцента на литър.

Мярката за намаляване на акциза на двата вида горива вероятно ще има по-осезаем положителен ефект за домакинствата с по-ниски доходи, при които плащанията за транспорт са с по-висок дял от общите им разходи, се казва още в мотивите към законопроекта.