Броят на сделките с имоти в България отбелязва осезаем спад, който все по-ясно започва да прилича на срив. Между юли и септември в страната са вписани 45 312 продажби на имоти – с 22,1% по-малко спрямо същия период на 2025 г., сочат данните на Агенцията по вписванията, цитирани от Economic.bg. За сравнение, дори през пандемичната 2020 г. сделките са били далеч повече – 56 675.

Спадът в София за тримесечието е 21,2%, близо до средния за страната, докато по Черноморието се открояват Несебър с рекордно свиване на активността – 37%.

Макар експертите да са единодушни за осезаемото охлаждане на пазара, мненията за посоката на цените се разминават съществено. Управителят на „Тавекс" Макс Баклаян определи третото поредно тримесечие на спад, и то с нарастващ темп, като ясен сигнал, че пазарът е навлязъл в най-турбулентната си фаза. По думите му, предвид инертността на сектора, намаляването на броя сделки е първият индикатор, който трябва да се следи, а съществен ефект върху цените очаква едва догодина, след лятото.

Различна гледна точка застъпва бившият председател на Националното сдружение „Недвижими имоти" Добромир Ганев, според когото реалното търсене на жилища не намалява, а в редица райони предлагането остава по-ниско от търсенето, което продължава да тласка цените нагоре.

Промяната в пазарните настроения личи и в поведението на продавачите, които все по-често правят отстъпки от първоначално обявените цени, вариращи между 5 и 10%. Според анализ на „Адрес Недвижими имоти" за третото тримесечие, все повече имоти се купуват „на промоция" – в Пловдив и Варна по 60% от сделките са станали след намаление на цената, а в София делът достига 55%. От агенцията посочват, че столицата е изживяла най-слабото лято от години, като най-честата отстъпка там е около 5000 евро.

Данните разкриват и различия между отделните квартали на София – докато в „Малинова долина" цената на квадратен метър расте с 11% на годишна база, а в „Манастирски ливади – Изток" ръстът е по-скромен, 4%, центърът на столицата отбелязва поевтиняване с близо 4% за година.

От „Адрес" коментират, че след еуфоричната 2025 г., свързана с подготовката за въвеждането на еврото, както продавачите, така и купувачите вече подхождат по-предпазливо към решенията си, а последното тримесечие на годината ще покаже доколко изчаквателната нагласа ще се запази и как ще се отрази на баланса между търсене, предлагане и цени.