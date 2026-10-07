Шведски самолет за радиоелектронно разузнаване е забелязан над неутралните води на Черно море, където вече лети регистриран в САЩ разузнавателен самолет на НАТО. Това съобщи ТАСС, позовавайки се на източник от авиодиспечерските служби на Европейския съюз.

"Самолетът за радиоелектронно разузнаване на шведските ВВС Gulfstream S102B Korpen започна работа над неутралните води на Черно море, където около час по-рано беше забелязан и регистрираният в САЩ разузнавателен самолет на НАТО Bombardier Artemis II", е заявил източникът пред агенцията. Той е определил подобна ситуация като сравнително рядка, като е отбелязал, че "траекториите на полета на двата самолета са сходни".

"Шведският самолет е излетял от летище в Букурещ и в момента се намира над неутралните води на височина около 12 км. В същото време самолетът Bombardier Artemis II, който по-рано е излетял от румънската Констанца, лети от запад на изток и обратно в южната част на акваторията на височина около 9,5 км", уточнил източникът.

Той припомнил, че шведският самолет за радиоелектронно разузнаване е летял над Черно море и през предходните два дни, като само ден по-рано е прекарал над акваторията повече от седем часа.