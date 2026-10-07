В началото на днешното заседание на Министерския съвет премиерът Румен Радев отправи огромна благодарност към екипажа на българския кораб, на спасителните екипи, на ВВС, на ВМС и "Гранична полиция", на Морския спасителен център и лекарите във Варна за професионалните действия за оказване на помощ на бедстващите моряци вчера в Черно море след атаката с дронове по два търговски кораба.

"Доказахме за пореден път, че за нас човешкият живот е висша ценност и България разполага със способности за аварийно търсене и спасяване в нашата изключителна икономическа зона, съгласно международните конвенции", посочи Радев.

По този случай днес президентът Илияна Йотова свиква Консултативен съвет по национална сигурност (КСНС) и министър председателят призова той да не се превръща "в сцена за предизборни демагогии".

"Няма място за истерия, необходимо е хладнокръвие и трезва преценка", допълни той. В тази връзка премиерът подчерта, че изграждането на способности за противодействие на безпилотни системи във въздушното и морското пространство е сложен процес и не може да бъде решен „от днес за утре“. По думите му са необходими време, надеждна и навременна информация, последователност и значителни финанси.

"Днес приемаме проект за инвестиционен разход за закупуване на още 5 зенитно-ракетни комплекса и очаквам до седмици да имаме договор", обеща министър-председателят.