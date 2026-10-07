Като част от Есенните литературни празници, на 8 октомври от 18.30 ч. в Дома на писателя в Бургас, ще бъде представена детската авторска книга „Змейови къщи. Деца разказват за Странджа“.

Книгата съдържа 22 авторски приказки и 11 цветни илюстрации на деца от 9 до 17 г., вдъхновени от магичната Странджа по време на творчески пленер в гр. Малко Търново през месец април. Проектната инициатива е на читалище „Любен Каравелов 1940“ Бургас и се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

Авторите са от три читалищни школи: Литературно студио „Митични птици“ с арт педагог Роза Боянова към НЧ „Любен Каравелов 1940“ Бургас, младите художници-илюстратори от Ателие за рисуване и приложни изкуства към НЧ „Просвета 1927“ с преподавател Вили Колева и деца от малкотърновското читалище „Георги Попаянов 1914“ с ръководител Милена Дренчева. В премиерната вечер с фолклорни песни ще се включат и малките изпълнители от ФФ „Тракийче“ с вокален педагог Таня Стоева – също участници в проекта.

Историите и рисунките в книгата „Змейови къщи“ са подредени като в пъстра мозайка. Оригиналният поглед към темата на децата, докоснали се до хилядолетните камъни – долмени и менхири, чули легенди и песни за добри и лоши змейове, за умни моми и красиви самовили, разказани от сладкодумни разказвачи, усетили уханията на билки и цветя и силата на дърво в прегръдката си, правят книгата едновременно автентична и необикновена.

За предисловието на книгата детската писателка Виолета Кънчева написа:

Можеш да срещнеш своя змей и насън, и наяве. Нужно е само да се отпуснеш върху въображението и непременно ще видиш митично същество, което ще поиска да му дадеш дух и светлина. Подай му малка и топла ръка, изведи го от съня и се разходете из твоите бивалици и небивалици. Опитай да го опитомиш. Тогава то ще ти е подвластно завинаги, готово да те следва, където го заведеш. Помни къде го срещна – точно в странджанските гори тилилейски, където намери и къщата му и ключа за нея, където чу всяка история, измислена от теб многократно с помощта на планинското ехо и в страниците на тази книжка. Не хвърляй ключето. Скрий го в джобчето на въображението и го предай само на този, който ще ти повярва.