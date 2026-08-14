Тази неделя, 16 август, Българската кеч лига представя "Летен сблъсък" в Бургас — първото по рода си мащабно професионално кеч събитие в града и в Източна България. Шоуто ще събере на един ринг в Международния конгресен център водещи кечисти от българската и европейската сцена и ще предложи на публиката неповторим спортно-развлекателен спектакъл.

В центъра на вечерта ще бъде защитата на Българската титла: шампионът Дъмян Тангра ще защитава пояса си срещу британеца Joseph Connors в мач с международно значение. През последните месеци Тангра записа поредица от победи срещу утвърдени международни съперници, сред които Gianni Valletta, Tom LaRuffa и Fabio Ferrari, но в лицето на Connors го очаква може би най-сериозното изпитание досега.

Друг исторически момент на вечерта ще бъде дебютът на Лина, която ще стане първата българска професионална кечистка. Нейното излизане на ринга бележи нова страница в развитието на българския кеч.

Сред участниците са представители на новото поколение български кечисти — Коби Върколака, „Шахматистът" Виктор Миленов и „Българската мечка" Калата. На ринга ще се качат и международни имена от европейската сцена, сред които Tom LaRuffa, познат с участията си във WWE NXT, TNA и ROH, както и италианските звезди Fabio Ferrari и Monica Passeri.

Музиката за шоуто е подготвена от бургаската група Hellbound, която миналата година завоюва трето място на Wacken Open Air. Групата ще присъства и на живо по време на събитието.

"Летен сблъсък" ще комбинира атлетизъм, драматични съперничества, силни образи и зрелищна атмосфера — елементите, които превръщат професионалния кеч в уникална форма на спортно-развлекателно шоу. Събитието е насочено както към дългогодишните фенове на кеча, така и към зрители, които за първи път ще се докоснат до подобен спектакъл на живо.