В неделя от 16 ч. до 20 ч. за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове временно ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони над 12 т, пътуващи към София по АМ „Тракия“, АМ „Струма“ и по път I-1 през Кресненското дефиле в отсечката от п. в. „Симитли“ (при 376-ти км) до ГКПП „Кулата“. Временната промяна в организацията на трафика се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път.

В неделя – 9 август, ограничението ще е от 16 ч. до 20 ч. за тежкотоварните камиони, пътуващи за София.

До края на август всеки петък и неделя ще бъдат въвеждани същите временни ограничения за движението на тежкотоварните камиони над 12 т.

Движението на камионите над 20 т ще бъде ограничавано при достигане на температура на въздуха над 35 градуса и температура на асфалта над 50 градуса в следобедните часове между 13 ч. и 21 ч. Спирането им ще се прилага само по участъци от републиканската пътна мрежа на територията на областите Русе, Велико Търново, Разград, Търговище, Плевен, Ловеч, Габрово, Силистра, Хасково, Пазарджик, Пловдив и Стара Загора.

Въвежданите ограничения не се отнасят за пътните превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътноподдържащите фирми.

На разположение на шофьорите е интерактивна карта за трафика на интернет страниците на АПИ и на Националното тол управление - https://bgtoll.bg/traffic_passes/, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Картата дава детайлна картина за натовареността на движението по републиканските пътища. Освен чрез отделни точки трафикът може да се проследява и по цели пътни участъци, като се избере конкретна отсечка. Това позволява на шофьорите да се информират къде движението е по-интензивно и каква е натовареността в отделните участъци.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.