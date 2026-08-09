Тридесет и двама души са ранени при 20 тежки пътнотранспортни произшествия в страната през последното денонощие. Това съобщиха от МВР на 9 август. В София са регистрирани 22 леки катастрофи.

От началото на годината жертвите на пътя са 277, което е с 33 повече в сравнение със същия период на 2025 г. Ранените от януари досега са 4914 души.

Тревожната статистика бележи ръст през последните седмици. За сравнение, към средата на юли броят на загиналите беше 233, което означава, че за по-малко от месец по пътищата са загинали още 44 души.

Проблемът с безопасността по пътищата отдавна е обект на обществен дебат. През март от Европейския център за транспортни политики обвиниха МВР, че крие жертви от катастрофи и манипулира статистиката.

Източник: Евроком