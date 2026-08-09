Българите са сред европейските нации с най-кратък трудов живот, като само в Румъния и в Италия годините в активна трудова дейност са по-малко. Мъжете пък са дори на последно място.

Това показват

данни на Евростат за очакваната продължителност на трудовия живот

за хората на 15 и повече години към 2025 г. Тази любопитна статистика не отразява законодателните решения за излизане в пенсия, нито пък може да се използва за промени, специално пише в справката, пише Сега. Данните просто показват нагласите за участие на трудовия пазар, като се използват очакваната продължителност на живота и специфичните за възрастта равнища на участие на работната сила, като работната сила включва както заети, така и безработни лица.

Средното ниво за ЕС на очакваната продължителност на трудовия живот е 37,5 години. У нас е по-ниска – 34,6 г. В Нидерландия се работи близо 10 години повече, отколкото в България (44 години).

От 2016 г. насам очакваната продължителност на трудовия живот в ЕС се е увеличила с 2,3 години — от 35,2 на 37,5 години. Този показател обаче се различава значително в отделните държави от ЕС, показват от европейската статистическа служба. В 7 държави от ЕС средната очаквана продължителност на трудовия живот е 40 години или повече: Нидерландия (44 години), Швеция (43,4), Дания (42,6), Естония (41,5), Ирландия (40,7), Германия (40,2) и Финландия (40,1). За разлика от тях

Румъния (32,7 години), Италия (33) и България (34,6) имат най-кратък трудов живот

През 2025 г. се очаква мъжете в ЕС да работят средно 39,5 години, като най-дългата продължителност е в Нидерландия (45,9 години), Швеция и Дания (44,5 години и в двете) и Ирландия (43,4 години). Най-краткият очакван трудов живот за мъжете е в България (35,9 години), Румъния (36,0) и Хърватия (36,3). За жените средната очаквана продължителност на трудовия живот в ЕС е 35,4 години. Най-дългите периоди са били в Швеция (42,3 години), Нидерландия (41,9) и Естония (41,8 години). Най-кратките периоди са в Италия (28,4 години), Румъния (29,1) и Гърция (31,8 години).