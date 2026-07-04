„Детската болница „Света Анастасия“ в Бургас е готова да отговори на предизвикателствата. Тя ще предлага комплексна грижа за децата в Югоизточния регион и не само, тъй като ще бъде напълно достъпна за всички малки пациенти от 0 до 18 г. не само от България, но и от други държави. Не бихме си позволили да върнем нито едно дете в нужда. Напротив, болницата е отворена със своята експертиза и комплексна грижа“. Това каза в предаването на БНР „За здравето“ д-р Тома Томов, от ръководството на болницата. Той уточни, че всеки момент се очаква Министерството на здравеопазването да даде разрешение за дейност на лечебното заведение.

„Получавайки го, има около месец, в който НЗОК да провери и одобри възможността за сключване на договор. След което ще имаме възможност да работим активно“, обясни д-р Томов. И добави: „За всички, които чакат отварянето на МБАЛДБ „Света Анастасия“, бих казал, че това ще се случи съвсем скоро.

Детската болница в Бургас вече има сформиран екип, персоналът е от цяла България, има и специалисти, които пристигат от други европейски държави. „Това са колеги - българи, които са специализирали и придобили специалност по педиатрия в Западна Европа“, каза д-р Томов и даде пример с лекар, който работи в една от най-реномираните детски болници в Австрия - „Света Ана“, както и с медици, работили в Швейцария и Германия. Запитан дали избраният управител на болница „Света Анастасия“ д-р Благомир Здравков, няма да дойде с част от екипа си от СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“, д-р Томов каза: „Мисля, че условията, които предлагаме в Бургас – възможността за работа в един комплексен екип, за научна кариера, това да бъдеш част от каузата, от мечтата Детска болница „Света Анастасия“, сами по себе си, са доста по-привлекателни, отколкото са директорът и заместник-директорът на тази болница“.

Д-р Томов, който е инфекционист и лекар клинична лаборатория с богат професионален опит, работил дълги години в Александровска болница, подчерта, че изграждането на Детската болница в Бургас е първата публична инвестиция в областта на здравеопазването през последните 40-50 години. И за разлика от Националната детска болница, която все още е мираж, тази в Бургас е построена в изключително кратки срокове.

МБАЛДБ „Света Анастасия“ ще осъществява лечение и диагностична дейност по 27 специалности, като ще разполага с Клиника по образна диагностика, Клиника по хирургия с отделения по хирургия, ортопедия и травматология, ЛЧХ, Клиника по педиатрия с отделения по педиатрия, детска нефрология и хемодилаиза, детска гастронтерология, детска кардиолгия, отделение по онкохемалогия и други специалности в сферата на детското здраве. Разполага и с мултипрофилно спешно отделение с Шокова зала, оборудвано по най-съвременни стандарти с триажни зони, с изкуствен интелект, който в рамките на няколко минути може да направи бърза триажна оценка заедно със специалист.

„Имаме окомплектован екип от колеги с огромен опит и можем да предложим качествена и навременна медицина“, заяви д-р Томов. Той припомни, че идеята и мисията за изграждане на многопрофилна болница „Света Анастасия“ започва през 2021 г и е резултат от идеята и напътствията на кмета на Бургас Димитър Николов, единната работа на Общинския съвет, нагласата на обществеността , както и на подкрепата на Европейската инвестиционна банка.