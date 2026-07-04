Конституционният съдия Десислава Атанасова обяви, че ще съди министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за разпространяване на неверни твърдения, уточнява "Епицентър".

Поводът за конфликта са изнесени от МВР данни пред Народното събрание, според които тя е пътувала с частен самолет заедно с Делян Пеевски до Дубай “дни преди да встъпи в длъжност”, по думите на Демерджиев.

АТАНАСОВА ОТРИЧА ДА Е ЛЕТЯЛА ДО ДУБАЙ С ПЕЕВСКИ

Атанасова категорично отрича да е летяла с Пеевски до Дубай. Чрез изискано удостоверение от МВР тя доказва, че на 5 април 2024 г. е напуснала България с редовен граждански полет на Turkish Airlines до Истанбул и се е прибрала на 8 април.

Заради изнесената публично информация, която тя определя като клевета, Атанасова предприема съдебни стъпки срещу министър Демерджиев.

От ДПС обявиха, че ще сезират прокуратурата заради събирането на информация за пътуванията им, което според тях е станало незаконосъобразно с използване на публичен ресурс. От ГЕРБ-СДС и ДПС заеха твърда позиция срещу действията на вътрешния министър, като го обвиниха в предизборна компроматна война и използване на МВР за политически цели.Предстои съдът да изясни дали представените от Атанасова документи за граждански полет изключват възможността за последващо

прекачване, или МВР е използвало погрешна оперативна информация.