13 души, са задържани след мащабната акция на ГДБОП във ВиК – Бургас вчера. Сред задържаните са и директорът на дружеството Цветан Мирчев, както и ръководители на регионални подразделения, съобщи БНТ. По първоначални данни операцията е свързана с разследване на предполагаеми корупционни практики.

Служители на ГДБОП влязоха в сградата на дружеството малко преди 9:00 часа сутринта в петък. Проверките продължиха близо седем часа, като бяха претърсени кабинетите на представители на ръководството и иззета значителна по обем документация.

Според информация на общетвената телевизия разследването е насочено към подписване на документи с невярно съдържание, свързани с обществена поръчка и предполагаемо фиктивно извършени дейности.

Около 16:00 часа вчера служителите на ГДБОП напуснаха сградата, като отведоха за разпит и заместник-директора на ВиК – Бургас Пламена Жечева. Пред журналисти тя заяви, че проверката е свързана с обществени поръчки за сондажи, но подчерта, че не е запозната с подробностите по разследването и не може да коментира твърденията за фиктивни ремонти.

До момента от ГДБОП и прокуратурата не са излезли с официална информация по случая.

Акцията идва само седмица след друг шумен случай в сектора, при който директорът на ВиК – Несебър беше задържан с 8000 евро, за които разследващите твърдят, че са били подкуп.