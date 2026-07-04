Лятото е сезонът на почивките, морето и дългите дни навън. Именно тогава обаче много хора подценяват сигналите, които организмът им изпраща. Високите температури, силното слънце и обезводняването могат да прикрият симптоми на сериозни здравословни проблеми, които често се приемат за „нормална умора“.

Лекарите предупреждават, че някои оплаквания никога не бива да бъдат пренебрегвани, особено когато се появят внезапно. Ето кои са сред най-важните.

1. Внезапно замайване и загуба на равновесие

Не всяко замайване е резултат от жегата. Ако то се появи внезапно, съпроводено е с нестабилност, затруднено ходене или обърканост, може да бъде признак на инсулт или друг сериозен неврологичен проблем.

Особено тревожно е, ако човекът не може да говори ясно или изпитва слабост само в едната половина на тялото. В подобна ситуация трябва незабавно да се потърси спешна медицинска помощ.

2. Силно главоболие, каквото не сте имали досега

Много хора обвиняват слънцето за всяко главоболие. Но ако болката е внезапна, много силна и се появява без ясна причина, тя може да бъде сигнал за инсулт, мозъчен кръвоизлив или друго спешно състояние.

Ако към главоболието се добавят повръщане, нарушено зрение или обърканост, не бива да се чака симптомите да преминат сами.

3. Болка или тежест в гърдите

Жегата натоварва сърдечно-съдовата система, особено при хора с високо кръвно налягане или сърдечни заболявания.

Стягането в гърдите, болката, която се разпространява към ръката, рамото, челюстта или гърба, задухът и студената пот могат да бъдат признаци на инфаркт. В подобни случаи всяка минута е от значение.

4. Продължителна висока температура

Повишената температура не винаги означава вирус. Ако тя продължава повече от ден-два, особено ако е придружена от отпадналост, обрив, силно главоболие или повръщане, е необходим лекарски преглед.

Лятото е сезон, в който зачестяват чревните инфекции, както и заболявания, предавани чрез ухапвания от кърлежи и комари.

5. Силна жажда, сухота в устата и тъмна урина

Това са едни от най-честите признаци на обезводняване.

Ако към тях се добавят ускорен пулс, отпадналост, обърканост или липса на изпотяване въпреки жегата, състоянието може да стане опасно. Малките деца, възрастните хора и хронично болните са най-застрашени.

6. Повръщане и диария, които не спират

Хранителните натравяния са сред най-честите летни проблеми.

Когато повръщането и диарията продължават часове наред, организмът губи големи количества течности и соли. Това може да доведе до тежко обезводняване, особено при деца и възрастни хора.

Ако симптомите са придружени от кръв в изпражненията, висока температура или силни болки в корема, медицинската помощ не бива да се отлага.

7. Обърканост, сънливост и липса на изпотяване

Това са едни от най-опасните признаци на топлинен удар.

За разлика от обикновеното прегряване, топлинният удар е животозастрашаващо състояние. Телесната температура може да се повиши рязко, кожата става гореща и суха, а човекът може да започне да говори несвързано, да загуби съзнание или да получи гърч.

Необходимо е незабавно охлаждане и повикване на спешна помощ.

Не пренебрегвайте сигналите на организма

Лятото често ни кара да подценяваме неразположенията с мисълта, че са причинени единствено от жегата. В действителност именно високите температури могат да отключат или да влошат редица сериозни заболявания.

Специалистите съветват при внезапни или необичайни симптоми да не се разчита на самолечение. Навременният преглед може да предотврати тежки усложнения, а в някои случаи – и да спаси човешки живот.

Независимо дали сте на море, в планината или в града, обръщайте внимание на сигналите, които тялото ви изпраща. Понякога те са най-важното предупреждение, което можем да получим.