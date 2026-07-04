Националната агенция за приходите (НАП) установи близо 100 нарушения при извършени 330 проверки само през първата седмица на лятната си контролна кампания по Черноморието. Инспекторите проверяват ресторанти, павилиони, атракциони и обекти, предлагащи чадъри и шезлонги по плажовете, съобщиха от приходната агенция.

Тазгодишната лятна кампания отново се фокусира върху укриването на обороти и спазването на данъчното законодателство. „Проверяваме всичко, където се осъществява търговска дейност“, обясни пред бТВ директорът на „Комуникации“ в НАП Анна Митова. По думите ѝ най-честите нарушения са неиздаването на касови бележки и разлики между парите в касата и отчетените на фискалното устройство. Подобни проблеми бяха констатирани и при акциите през 2024 година.

Сред по-сериозните случаи от последните дни са два търговски обекта тип сергия, които са работили без касов апарат и вече са запечатани. „За нас вече е изненада да се натъкнем на търговец, който се опитва да работи без касов апарат. Това е абсолютно забранено по закон, а санкциите са сериозни“, коментира Митова. Глобите могат да достигнат до 5000 евро, а при неплащане се стига до принудително събиране чрез запор на сметки и имущество.

Преди дни данъчните проведоха и нощна акция във Варна, където също бяха открити нарушения. Усилени проверки започнаха и по Южното Черноморие, като често се използват и инспектори под прикритие.

Освен за укриване на обороти, екипите на НАП следят и за необосновано увеличение на цените. От началото на годината агенцията е извършила над 20 000 проверки, свързани и с правилата за двойно обозначаване на цените преди въвеждането на еврото. Според Митова нарушенията в тази сфера намаляват, но контролът продължава. При сезонните обекти се изисква информация за цените от края на предишния им работен период.

От НАП уточняват, че не всяко поскъпване е нерегламентирано, тъй като върху цените влияят икономически фактори като разходите за горива и транспорт. Като пример за значително увеличение Митова посочи паркингите, където на места има завишение на цените до 100% още от януари. „Държавата не може да определя цените в условията на пазарна икономика“, подчерта тя, но добави, че търговецът трябва да може да обоснове поскъпването.

Митова коментира и нашумели в социалните мрежи случаи с високи цени. „Клиентът може да вземе решение дали да даде 9 евро за таратор, или да отиде в друг обект. Потребителят реално определя пазара“, каза тя. В отговор на сигнал за столично заведение, издаващо бележка с надпис „Сметка“ вместо фискален бон, инспектори на НАП са влезли като тайни клиенти. Те установили, че при плащане в брой не се издава касова бележка, за разлика от плащанията с карта. Констатирани са три нарушения, включително разлика в касовата наличност.

От началото на годината НАП е съставила около 1300 акта и близо 700 наказателни постановления на обща стойност 1,7 млн. евро. От агенцията напомнят на потребителите, че могат да проверяват валидността на всяка касова бележка чрез мобилното приложение NRA Mobile, като сканират QR кода върху нея. Така данните за покупката се сверяват със системата на НАП в рамките на минути.