Издирването на второто дете във водите на река Струма продължава, след като при трагедията край кюстендилското село Пастух се удави възрастно семейство и едно дете. Друго детенце, на 6 години, беше спасено.

Продължава да е в неизвестност едно дете, като на място в момента има спасители от София със специализирана техника. Спасителната операция беше преустановена в петък през нощта, но бе възобновена в събота сутринта в 8 часа с помощта на специализирана водолазна група от София, която трябва да извърши подводен оглед на дълбокия вир, каза пред Нова тв областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов.

До трагедията се стигна в събота следобед. Три деца от семейство от Дупница – на 8, на 11 и на 6 г., били на пикник с баба си и дядо си. Малките решили да влязат във вир на река Струма, който бил дълбок няколко метра. По данни на свидетели децата започнали да се давят, възрастната двойка опитала да ги спаси и така загубила живота си.

Вчера първо бяха открити телата на бабата и дядото на няколко метра от мястото на инцидента. Около 23:30 часа доброволци със сонарна лодка открили и тялото на момичето в долната част на реката.

6-годишното дете - брат на откритото момиче, не е влизало във водата. Именно малкото дете е повикало помощ. То се изкачило до главния път Невестино – Бобошево, спряло автомобил и подало сигнала на телефон 112, разказва областният управител Атанас Гергинов. Детето е в шок, но е невредимо.

Сигналът за бедстващите хора бе подаден в петък между 17:20 и 17:30 часа. Институциите са реагирали незабавно, като в рамките на по-малко от час на място са се отзовали екипи на пожарната, полицията, Планинската спасителна служба, както и доброволчески отряди от Кюстендил и младежи с лодки от Бобошево.