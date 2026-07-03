Граждани протестират пред сградата на президентството срещу правителството. Демонстрацията под надслов „АНТИРадев“ е организирана в социалните мрежи. Движението по улица "Леге", между сградата на президентството и Националния археологически институт и музей, е затворено.

"Румен Радев не може да продължава и секунда повече да бъде министър-председател", каза пред събралите се организаторът на протеста Манол Глишев.

"Няма да продължаваме да търпим всички лъжи", допълни той.

"Неприятната тема, която ни засяга пряко, слонът в стаята, е войната в Украйна. До България не трябва да стигне това "мръсно руско насилие", каза още Глишев. Радев ни излага на екзистенциална опасност, допълни той.

Русия в момента управлява нашата икономика, посочи Глишев.

В района има полицейско присъствие. Протестиращите скандираха "Оставка" и издигаха български и украински знамена, както и знамена на Европейския съюз.

На 27 юни протестиращи против правителството затвориха движението по булевардите „Дондуков“ и „Цар Освободител“ в София с викове „Оставка“ и „Тук не е Москва“. В района на т.нар. Триъгълник на властта имаше полицейско присъствие.