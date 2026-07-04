На 4 юли Православната църква почита паметта на Св. Андрей, архиепископ Критски (автор на Великия покаени канон) и Св. мъченик Юлиан Тарсийски.

Имен ден празнуват хората с имената Андрей, Андрея и Андриан.

Свети Андрей е роден около 660 година в Дамаск, Сирия. Интересното е, че не е проговорил до седемгодишна възраст, а родителите му са го смятали за ням. След като приема Светите Тайни в църквата, речта му се връща по чудо - това се смята за едно от първите му чудеса.

В младостта си е изпратен в Йерусалимския манастир "Свети Сава Освещени", където изучавал Светото писание, богословие и реторика. Неговите способности са забелязани от църковната йерархия и по-късно Андрей е изпратен в Константинопол като представител на Йерусалимската църква, за да участва в Шестия Вселенски събор (680–681), осъдил монотелитството. Там той се проявява като задълбочен богослов. По-късно е назначен за архиепископ на остров Крит.

Като архиепископ Андрей се грижел за сираците, приемал странниците и служел на болните. Водел добродетелен живот в целомъдрие, въздържание и кротост, така че му се удивлявал дори самият патриарх.

Св. Андрей Критски е оставил няколко съчинения с духовно съдържание. Особено известен е неговият Велик покаен канон, който се чете по време на Великия пост. Канонът се състои от 9 песни с общо 280 строфи. Той се чете на части в първите четири дни на Великия пост, а целият канон се чете в сряда на петата великопостна седмица. В тези богослужебни песни се изразява дълбоко покаяние и духовно съкрушение за греховете.

Мощите на светеца са пренесени в Константинопол след смъртта му.

Народни традиции и вярвания

На празника мнозина се обръщат към Свети Андрей с молитви за изцеление от немота и за прошка на греховете. В негова чест се вари овесена каша. Смята се, че ако момиче яде овес и кисело мляко в този ден, скоро ще се омъжи.

Според народните вярвания на този ден не е добре да се вземат пари назаем, с цел да се избегнат бъдещи финансови усложнения, и не се препоръчва да се стартират съществени начинания сутринта, тъй като могат да срещнат непредвидени пречки.