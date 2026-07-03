От 7 юли тази година влиза в сила ново европейско изискване, според което всички нови леки автомобили (категория M1) и леки търговски микробуси (категория N1), продавани в Европейския съюз, трябва да бъдат фабрично оборудвани със система за аварийно спирачно сигнализиране (ESS).

Целта е да се намалят сблъсъците отзад, като системата привлича вниманието на шофьорите чрез интензивно мигащи стоп светлини по време на критични спирания.

Автоматичното мигане на задните светлини се активира единствено когато превозното средство се движи със скорост над 50 км/ч и едновременно с това регистрира рязко спиране.

След като автомобилът спре напълно, системата автоматично превключва на аварийни светлини. Те остават включени като визуална предупредителна зона, докато водачът не потегли отново или не освободи педала на спирачката.

Новото изискване е следващ етап от въвеждането на Европейския общ регламент за безопасност (GSR 2019/2144). Той представлява законодателна рамка, насочена към систематично намаляване на смъртните случаи по пътищата до нула.

Докато досега подобни системи се предлагаха като опция в някои автомобили, от юли те стават задължително условие за регистрация на ново превозно средство в ЕС. Изискването не се прилага със задна дата, което означава, че автомобилите, които вече са в движение, не се нуждаят от модификации.