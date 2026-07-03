Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев заяви, че правителството подготвя реформи, насочени към повишаване на качеството и достъпността на здравеопазването, а мерките ще бъдат включени в управленската програма на „Прогресивна България“, която предстои да бъде публикувана скоро.

Донев каза това по време на парламентарния блицконтрол в отговор на въпрос на Божидар Божанов („Демократична България“) относно планираните действия за подобряване на здравната система.

По думите му в българското здравеопазване съществуват сериозни и дългогодишни проблеми, които са натрупвани още от началото на реформата в сектора.

Действително има сериозни проблеми в българското здравеопазване. Те са факт още от самото начало на реформата в сектора, посочи Донев.

Той отбеляза, че въпреки многогодишните усилия и обещания за по-добро качество и по-достъпни здравни услуги, очакваните резултати все още не са постигнати в необходимата степен.

Според него част от причините са свързани с изградените през годините зависимости и дисбаланси в системата.