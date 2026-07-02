Община Бургас ще подаде сигнал в полицията за противообществена проява от страна на няколко младежи в Борисовата градинка. Камера от системата за видеонаблюдение е заснела как тийнейджърите чупят пейка в градския парк, след което изхвърлят парчетата от нея в зелената площ на 18 юни в 22:05 часа.
За инцидента е подаден и сигнал от граждани, които са видели частите от строшената пейка и са останали възмутени от извършеното деяние.
Община Бургас призовава гражданите да пазят общественото имущество и ако станат свидетели на подобни прояви, да подават сигнали.
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