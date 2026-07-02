Burgas Free Tour отбелязва осма поредна година, в която предлага безплатни пешеходни обиколки на Бургас през летния сезон. През юли и август обиколките се провеждат всеки ден с начален час 10:00 сутринта от Часовника, срещу туристическия информационен център на града.

За тези години инициативата се утвърди като достъпен начин чуждестранни и български туристи да опознаят историята, архитектурата и духа на морската столица в компанията на доброволци.

По време на обиколката посетителите преминават през емблематични места в централната градска част и Морската градина, като научават интересни факти за миналото и настоящето на града.

Обиколките се провеждат на английски и продължават приблизително час и половина. Туристите могат да запазят своето посещение през уебсайта им или да се явят на мястото на срещата в 10:00 ч.

Научете интересни факти и малко известни истории, които градът крие, чрез инициативата, която предлага на посетителите начин да опознаят града отвъд плажната ивица.

За повече информация: burgasfreetour.com