32-годишен служител на Агенция „Митници“ е открит мъртъв в жилището си на бул. „Стефан Стамболов“ в Бургас. Районът е отцепен от полицейски екипи, а на място вече са започна процесуално-следствени действия, в които участват криминалисти, съдебни медици и експерти.



Работна версия засега е самоубийство с законно притежавано огнестрелно оръжие. Пистолетът е бил намерен в непосредствена близост до тялото на мъжа и ще бъде предаден за балистична експертиза.По неофициална информация в жилището не е открито предсмъртно писмо, което към момента затруднява изясняването на мотивите.