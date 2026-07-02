Бизнесменът често сменял външния си вид, твърдят потърпевши

Районната прокуратура в Бургас ще внесе утре в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“ - на бизнесмена Иван Сивов, научи BurgasInfo. Сивов беше задържан от полицията на 30 юни т.г., непосредствено след тежкия инцидент на плажа в Ахелой, при който пострада израелски турист, а още петима летовници се измъкнаха с по-леки наранявания.

Припомняме, че злополуката бе предизвикана, след като джетът, управляван от Сивов – без разрешителни и без да има правоспособност - теглел надуваем воден атракцион с група израелски младежи. При прибирането към брега, след удар в подводен камък, съоръжението се преобърнало, а част от возещите се в него паднали във водата. Най-тежко пострада 17-годишен израелски младеж, който получи тежка черепно-мозъчна травма и беше настанен в реанимацията на УМБАЛ – Бургас.

Срещу Сивов вече е повдигнато обвинение по чл. 134 от Наказателния кодекс - за причиняване на средна телесна повреда по непредпазливост при упражняване на дейност, представляваща източник на повишена опасност. Законът предвижда наказание до две години лишаване от свобода.

От прокуратурата вече предупредиха, че правната квалификация може да бъде променена, ако съдебномедицинските експертизи установят по-тежки телесни увреждания на пострадалите. В такъв случай обвинението може да бъде преквалифицирано по по-тежък текст от Наказателния кодекс.

Арестът на Сивов изведе на преден план дългогодишната му и многопластова професионална биография, преминаваща през счетоводни услуги, застрахователно посредничество и сделки с недвижими имоти. И белязана от последователни промени в посоката на дейност, пренасочване на интересите във времето, както и от вариации във външния му облик, включително - боядисване на коса, пускане и премахване на брада и мустаци - с цел избягване на разпознаваемост. На този фон най-много въпросителни около името му се концентрират именно в периода на дейността му в застрахователния сектор.

Бивши клиенти и представители на бранша твърдят, че са били налице случаи, при които събрани премии по полици „Гражданска отговорност“, „Каско“ и застраховки на скъпи автомобили не са били превеждани своевременно към застрахователните компании. По думите им това е създавало риск част от клиентите да останат без валидно застрахователно покритие, въпреки че са заплатили дължимите суми.

Според източници от застрахователния сектор, след прекратяване на отношенията му с определени компании Сивов е продължил да предлага посреднически услуги чрез други лица. Към момента обаче няма публична информация твърденията да са били обект на разследване от властите.