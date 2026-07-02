Диабетиците на инсулин, чиято продажба се очаква да спре през следващата година, могат да посетят Отделението по ендокринология на УМБАЛ Бургас за смяна на терапията. Те могат да направят това всеки делничен ден от 10 до 12 ч. или да се запишат на електронната поща на отделението: endocrinology@mbalburgas.com.

Според официалната информация на НЗОК, от 31 май 2027 г. се преустановява продажбата на българския пазар на три вида човешки инсулин - Actrapid Penfill 100 IU/ml, Insulatard Penfill 100 IU/ml и Mixtard 30 Penfill 100 IU/ml. Дотогава всички пациенти трябва да получат нова терапия.

„Целта е да има плавен преход, който да не засегне пациентите. Всеки, който ползва някой от трите вида инсулин, следва да посети лекуващия си ендокринолог или да се обърне към нашето отделение“, посочи д-р Стефка Стефанова, началник на Отделението по ендокринология в УМБАЛ Бургас.

Консултациите се извършват безплатно и без направление, като за всеки пациент ще бъде изготвен индивидуален терапевтичен план, съобразен със здравословното му състояние. „Нашата врата винаги е била отворена за хората с диабет. И сега няма да оставим никого без съдействие. Всеки пациент може да дойде при нас за консултация и промяна на терапията, за да премине към новото лечение спокойно, безопасно и без прекъсване“, добави д-р Стефанова. Тя посочи, че новите терапии са много по-усъвършенствани и биоидентични.

Специалистите напомнят, че пациентите не трябва сами да променят или прекъсват лечението си. Смяната на инсулиновата терапия се извършва единствено след преглед и преценка от ендокринолог. Действащите рецепти и протоколи запазват валидността си до тяхното изтичане или до преценка на лекуващия лекар. Ендокринолозите на УМБАЛ Бургас могат да съдействат за издаването на нови протоколи.

Отделението по ендокринология на УМБАЛ Бургас има готовност да поеме всички нуждаещи се пациенти от Бургас и региона, така че промяната в лечението да бъде извършена своевременно и без риск за здравето им.

Още информация пациентите на човешки инсулин могат да намерят на сайта на НЗОК:

https://www.nhif.bg/bg/news/1051