Първи признаци на охлаждане на имотния пазар вече се наблюдават у нас. Търсенето на жилища е намаляло с около 20% от началото на годината, а времето за сключване на сделка е нараснало близо три пъти. Въпреки това банковото кредитиране продължава да подкрепя пазара, а спестяванията на домакинствата достигат рекордни нива, коментира финансистът от Експертния клуб за икономика и политика Макс Баклаян пред Bulgaria ON AIR.

По думите му банковото кредитиране беше изключително активно през последните години, което е сред основните причини за ръста на цените на жилищата.

"Най-голямата причина за ръста на депозитната маса идва от банковото кредитиране. Най-активният сектор е този на недвижимите имоти. 75% от недвижимите имоти се търгуват между граждани, не са ново строителство. Около 35-40% от тези имоти се купуват с банков кредит, а 60-65% се купуват кеш. Това са новосъздадени пари. Ние създаваме инфлация, тъй като банките създават новонапечатани пари", обясни Баклаян.

Според него вече се наблюдава промяна в пазара.

"Търсенето на имоти е намаляло с около 20% в началото на годината. Освен това сключването на една сделка вече отнема близо три пъти повече време. Пазарът започва да се променя и през следващите години цените на имотите няма да изпреварват инфлацията. Те ще престанат да бъдат сигурният актив, който предпазва от инфлация", прогнозира финансистът.

Той посочи, че цяло поколение българи е израснало с убеждението, че цените на жилищата винаги вървят нагоре.

"В Италия цените на имотите отдавна не растат с такива темпове. На много места там може да се купи жилище по-евтино, отколкото в България", даде пример Баклаян.

Според него ниските ипотечни лихви също са стимулирали поскъпването на пазара.

"Колкото по-ниска е ипотечната лихва, толкова по-малка е месечната вноска и толкова по-скъп имот са склонни да купят хората. Така растат както размерът на ипотеките, така и цените на имотите", поясни той.

Баклаян смята, че рано или късно лихвите по кредитите в България ще се изравнят с тези в Западна Европа.

На този фон спестяванията на домакинствата продължават да растат с двуцифрен темп, показват последните данни на БНБ.

"Депозитите на домакинствата вече са 56,3 млрд. евро. Българите сме доста работлив народ и създаваме повече, отколкото харчим, а разликата е нашето спестяване. За съжаление, най-популярният актив остават банковите депозити. Лихвите по тях са практически нулеви, докато инфлацията намалява стойността на тези средства", каза финансистът.

По думите му 95% от спестяванията на българите са под 25 хил. евро, а голяма част от домакинствата не разполагат с финансов буфер за повече от година при извънредна ситуация.

Той посочи още, че част от увеличението на депозитите се дължи и на внесени в банките средства, държани доскоро в брой, заради подготовката за въвеждането на еврото.

Според Баклаян българите постепенно започват да търсят и други възможности за инвестиране – във финансови застраховки, акции и злато.

"На хартия изглеждаме богати, но реално основният актив на българина остава неговият имот. Независимо колко струва жилището, то си остава едно жилище", заключи той.