Позиция срещу действията на Комисията за финансов надзор /КФН/ изрази застрахователната компания „ДаллБогг“, в нея се казва:

Както съобщихме на 9 юни 2026 г., мафията в КФН и техните ментори, за което многократно сме информирали обществеността и новото правителство, довършиха своя заговор. След като поискаха компанията от собствениците и не я получиха, отнеха лиценза ѝ и сега продължават със финансовото задушаване и разграбване чрез злоупотребата с правомощия и административна репресия - без правомощия. Вместо да защитава застрахованите лица, КФН прави пресконференция, за да манипулира общественото мнение, сезираните и несезираните правораздавателни и правоимащи държавни органи, правораздава чрез медиите и маскира своята неспособност да управлява това огромно застрахователно дружество. ДаллБогг проникна бързо и съществено в 6 европейски пазара, с отлична организационна и финансова структура и беше в добро финансово здраве в деня на отнемането на лиценза!

На квесторите е предоставен цял допълнителен климатизиран етаж в отделна сграда, но те ходят на работа спорадично, въпреки огромните възнаграждения, определени от КФН, изплащани на всеки квестор от активите на ДаллБогг - в двоен размер спрямо заплатата на министър-председателя. КФН създаде огромен хаос само за последните 20 дни – не плаща щети в чужбина и в България и не защитава по никакъв начин интересите на застрахованите лица! След незаконното спиране на дейността в България от КФН, 80 % от квалифицирания и експертен персонал напусна ДаллБогг. Половината от тях само за последните 20 дни след влизането на квесторите на КФН. Така дружеството беше на практика парализирано и разрушено.

Всички разпореждания с дълготрайни активи на дружеството преди забраната от 2 април са извършени законосъобразно, потвърдени от принудително наложените оценки на КФН и единствено с цел осигуряване на ликвидни средства в интерес на застрахованите и правоимащи лица. Например, ПОД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД не беше включен в краткосрочния реалистичен план, изпратен на 11 май в КФН, точно защото беше вече отдавна продаден. „Корифеите“ в КФН злонамерено пропускат този безспорен факт.

Всякакви изявления, позоваване на ретрофакти и спекулации от КФН, включително прикриване зад „секретната“ методология на EIOPA (която даже не съществува) целят единствено дезинформация, смут и отклоняване на вниманието от продължаващите незаконни действия на ръководството на КФН, което следва да бъде незабавно отстранено от новия парламент.

Въпреки конспиративната кампания за превземане на застрахователя през последните много месеци, ДаллБогг и неговите акционери продължават да сътрудничат на назначените квестори за стриктно изпълнение на закона и са в пълна готовност да съдействат на всички сезирани правоохранителни органи за доказване на истината.