Полицията иззе десетки флакони с райски газ при икцияв срещу разпространението на наркотици по Южното Черноморие.

На територията на община Несебър са иззети марихуана, метамфетамини, както и най-малко 18 флакона с райски газ, десетки балони и още седем кашона с флакони, открити в автомобил на 24-годишен мъж от София. По данни на полицията той е продавал райски газ на непълнолетни след предварителна уговорка. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство.

Задържани са 10 души за притежание или разпространение на наркотични вещества. Образувани са девет преписки, едно бързо производство и едно досъдебно производство за продажба на райски газ на непълнолетни.

И в община Созопол полицейските проверки са довели до разкриването на случаи на незаконно държане и предполагаемо разпространение на райски газ. Образувани са три преписки – една за притежание на наркотични вещества и две за открити количества райски газ. При акциите са иззети общо 46 флакона с различна вместимост.

При единия от случаите е задържан 27-годишен криминално проявен мъж от София, за когото е получен сигнал, че продава райски газ на видимо непълнолетни. В автомобила му полицаите откриват 21 флакона с райски газ и близо 800 латексови балона.

При втората проверка служители на Районното управление в Созопол и „Икономическа полиция“ спират автомобил, управляван от 21-годишен софиянец. В колата са намерени още 25 флакона с райски газ. По данни на полицията същият мъж е бил проверен само няколко дни по-рано в Китен, където от автомобила му са иззети още 55 флакона с райски газ и две опаковки с балони. Работата по случая продължава.