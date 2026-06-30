Първото благотворително кулинарно събитие в подкрепа на Фондация „Искам бебе“ в Бургас ще се проведе на 4 юли 2026 г. (събота) от 10:00 ч. в Експозиционен център „Флора“ в Морската градина.

Инициативата „Пица Герои – Малки ръце, големи сърца“ се реализира с подкрепата на Община Бургас, водещи фирми в Бургас и региона и активното участие на професионалните пицари Росен Найденов и Джейхан Джеферов, които посвещават своя труд и вдъхновение в подкрепа на каузата.

Майстори-пицари от цяла България, радиоводещата Милена Златкова и децата от ВГ „Морски песъчинки“ се събират в Бургас в подкрепа на каузата на „Искам бебе“.

Организаторите обещават кулинарни емоции, арт ателиета и подарък за всяко дете.

Мащабът на благотворителния кулинарен празник се разраства, като към инициаторите и доказани майстори – Росен Найденов и Джейхан Джеферов – се присъединяват топ пицари от цяла България.

По време на събитието, под ръководството на звездния кулинарен екип, всяко дете ще има уникалната възможност собственоръчно да приготви своя пица, която ще бъде изпечена на място и отнесена у дома. Програмата съчетава забавление, творчество и обучение, като същевременно възпитава у децата ценности като солидарност и съпричастност.

Всички събрани средства от събитието ще бъдат дарени на Фондация „Искам бебе“ за подпомагане на дейността им и финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми.

„Очакваме ви в Бургас, приятели! Вярваме, че децата ни ще вложат много обич и старание при подготовката на всяка пица, а и щом каузата е толкова вдъхновяваща, празникът ще бъде гарантиран“ – споделят Радина Велчева, основател на „Искам бебе“ и Ваня Христова -регионален координатор и член на УС на фондацията.

„Продължаваме да търсим съмишленици и партньори (бизнес и обществени организации), които да подкрепят събитието чрез финансиране, предоставяне на продукти, подаръци за децата или медийно популяризиране. Нека заедно превърнем 4 юли в празник на детските усмивки и бъдещия живот! Защото доброто се случва, когато сме заедно в реалния живот“, казват организаторите на събитието.