Общинският съвет подкрепи с пълно мнозинство кандидатурата на града, която предстои да бъде представена пред Световната федерация по волейбол. След успешното домакинство през 2025 г. Бургас отново има шанс да посрещне едни от най-добрите национални отбори в света.

„Искам да ви върна две години назад – през 2024 година, когато за първи път внесохме тази докладна. Тогава сумата не беше малка и си спомняте, че имаше колеги, които се питаха дали си заслужава да отделим тези средства. Само година по-късно много от нас бяхме в „Арена Бургас“ и преживяхме нещо незабравимо – да пееш химна на България заедно с още седем хиляди души. Това беше една невероятна седмица за Бургас.

Нещо повече – оценката както на Международната федерация по волейбол, така и на Българската федерация по волейбол беше повече от отлична. Бургас се доказа като домакин на турнир от най-високо ниво и неслучайно днес отново имаме шанс да бъдем домакини на Лигата на нациите през 2027 година“, заяви от трибуната общинският съветник от ГЕРБ Иван Станев.

По думите му, ако при първата докладна е имало съмнения, днес фактите говорят сами – над 4 милиона евро преки приходи за града и региона, повече от 30 хиляди зрители в „Арена Бургас“, 18 хиляди реализирани нощувки и над 9 милиона телевизионни зрители по света, без дори да се включва аудиторията в социалните мрежи.

Според Станев ползите не могат да бъдат измерени единствено с цифри. Именно в Бургас едни млади български волейболисти направиха първите си стъпки към световния връх.

„Затова нека не разглеждаме тази сума като разход. Това е инвестиция – в спорта, в туризма, в местната икономика и в името на Бургас“, подчерта още Иван Станев.

Той допълни, че веднага след гласуването ще уведоми Българската федерация по волейбол, че Бургас е готов и ще направи всичко необходимо, за да посрещне отново Лигата на нациите през 2027 година.



