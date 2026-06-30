Трудно ми е да видя какво ще намерят нередно и неизрядно в пенсионната система, каза президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров пред журналисти относно внесените от „Прогресивна България“ проекти на решение за одит на състоянието на държавните финанси в няколко сфери, сред които и пенсионната.





Струва си да се фокусира вниманието върху медицинската експертиза за ТЕЛК – дали там има нарушения и повлияване върху инвалидните пенсии и средствата, които се отпускат за лицата с увреждания, в това число личните асистенти, коментира Димитров.

Той подчерта, че синдикатите и работодателите са категорични, че тристълбовият пенсионен модел няма алтернатива. По думите му одит в пенсионната система не може да открие нещо, което вече не се знае.

Всички одити са полезни, особено когато има нова власт и иска да започне на чисто, коментира президентът на КНСБ.

В Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) си струва да се направят по-сериозни одити, посочи също Димитров.