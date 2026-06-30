След три състезателни дни, изпълнени с динамични гонки, силни емоции и истински спортен дух, Регата „Черноморец Бургас 2026“ приключи с официална церемония по награждаването на победителите.

Организирана от Яхтклуб „Черноморец Бургас“, регатата за пореден път събра едни от най-добрите млади ветроходци от клубове в цялата страна, които премериха сили в класовете Optimist, ILCA 4, ILCA 6 и 420.

Тазгодишното издание предложи разнообразни условия за плаване, а съботният ден се превърна в истинско изпитание за състезателите. Силният вятър и променливите метеорологични условия поставиха на проверка не само техническите умения на участниците, но и тяхната концентрация, дисциплина и способност да вземат правилните решения на вода. Именно в тези моменти проличава високото ниво на подготовка на младите ветроходци, които демонстрираха характер, увереност и спортсменски дух.

Сред най-емоционалните моменти в програмата бе специалната гонка In-Port-Race за наградите на А1, посветена на най-малките състезатели в клас „Оптимист“. Атрактивната надпревара, проведена пред Морска гара – Бургас, привлече вниманието на десетки зрители и превърна морската зона в истински празник на детското ветроходство.

За първа година организаторите отличиха и състезатели в категория „Бамбини“ – най-малките ветроходци в клас „Оптимист“. Все повече регати в България въвеждат подобно класиране като добра практика, насочена към насърчаването на децата, които тепърва навлизат в спорта. За тях всяко успешно преминаване на дистанцията е победа, а придобитият опит е безценен. Именно тези най-малки участници показаха впечатляваща смелост и упоритост в трудните условия през съботния ден.

Официалната церемония по награждаването беше уважена от Силвия Христова, депутат в 52-рото Народно събрание, и Боян Дяков – общински съветник и член на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности към Общински съвет – Бургас. Присъствието им е чест за Яхт клуб „Черноморец Бургас“ и ясно признание за усилията на малките състезатели, които с постоянство, дисциплина и любов към морето градят бъдещето на българското ветроходство.

Регата „Черноморец Бургас“ за пореден път затвърди своето място сред най-авторитетните ветроходни прояви в страната. Освен оспорвана спортна надпревара, тя отново се превърна в място за срещи, приятелства, обмен на опит и вдъхновение за деца, треньори и родители, обединени от любовта към морето и ветроходството.

Организаторите от Яхтклуб „Черноморец Бургас“ благодарят на всички състезатели, треньори, съдии, доброволци, партньори, спонсори и институции, които допринесоха за успешното провеждане на Регата „Черноморец Бургас 2026“.

Крайно класиране

Клас Optimist – генерално класиране:

1. Андрей Гаров – Яхтклуб Порт Бургас

2. Тодор Гочев – Яхтклуб Поморие

3. Роман Конанов – Яхтклуб Черноморец Бургас

Клас Optimist – Бамбинос момчета:

1. Преслав Петров - Наутикал клуб Балчик

2. Орлин Огнянов - Ветроходен Клуб Черно море Бриз

3. Борис Пенов - Яхтклуб Порт Бургас

Клас Optimist – Бамбинос момичета:

1. Лили Димитриева - Ветроходен клуб Синева Варна

2. Лили Божинова - Яхтклуб Черноморец Бургас

3. Теодора Иванова - Яхтклуб Порт Бургас

Optimist – момичета младша възраст:

1. Ния Кръстева – Ветроходен клуб Синева Варна

2. Александра Василева – МСК Несебър 2000

3. Надежда Ненкова - Яхтклуб „Кап.Г.Георгиев – Порт Варна“

Optimist – момичета старша възраст:

1. Каролина Ценова - Яхтклуб „Кап.Г.Георгиев – Порт Варна“

2. Марина Григорова – ОМК Приморско

3. Ина Атанасова – ВК Христов Бургас

Optimist – момчета младша възраст:

1. Максим Атанасов– Ветроходен Клуб Черно море Бриз

2. Пламен Продромов – Яхтклуб Поморие

3. Максим Марков – Яхтклуб „Кап. Г. Георгиев – Порт Варна“

Optimist – момчета старша възраст:

1. Андрей Гаров – Яхтклуб Порт Бургас

2. Тодор Гочев – Яхтклуб Поморие

ILCA 4 – момчета под 16 години:

1. Иван Карчев - Яхтклуб Порт Бургас

2. Филип Желев - ВК Христов Бургас

3. Давид Митев - Ветроходен Клуб Черно море Бриз

ILCA 4 – момчета под 18 години:

1. Стефан Комитов - ВК Христов Бургас

2. Цветомир Симеонов – Наутикал клуб Балчик

ILCA 4 – момичета под 16 години:

1. Никол Димитрова - Наутикал клуб Балчик

2. Виктория Бинева - Яхтклуб Порт Бургас

3. София Филчева - Яхтклуб Черноморец Бургас

Очаквано и с безапелационно представяне в клас ILCA 6 триумфира Александра Лукоянова, която остави зад себе си цялата конкуренция, включително и момчетата в класа.

ILCA 6 – генерално класиране:

1. Александра Лукоянова - Яхтклуб Черноморец Бургас

2. Даниел Ценов - Яхтклуб „Кап. Г .Георгиев – Порт Варна“

3. Тино Томов - Яхтклуб Порт Бургас

ILCA 6 – момчета:

1. Даниел Ценов - Яхтклуб „Кап. Г. Георгиев – Порт Варна“

2. Тино Томов - Яхтклуб Порт Бургас

3. Семен Емилянов - Яхтклуб Черноморец Бургас

420

1. Юра Веретелник/ Егор Веретелник - Яхтклуб Черноморец Бургас

2. Явор Брезовски/ Владимир Никитин - Яхтклуб Черноморец Бургас

3. Александра Перова / Алекс Данаилов - Наутикал клуб Балчик