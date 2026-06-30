В Сандански обикновено е топло и продължително, но тази година градът стои малко зад Русе с по-хладничко време - 37–38 градуса. Това каза за бТВ климатологът проф. Георги Рачев.

По думите му България минава малко метър, а Западна Европа очаква трета поредна гореща вълна.

„Може би няма да е толкова брутална, колкото тази, която отмина. Там вече е доста по-хладно, особено по Атлантическото крайбрежие. Но така или иначе се вижда, че става все по-топло и Европа вече е в голяма степен адаптирана към тези горещи вълни, въпреки всичко, което гледаме по медиите. Много тежко беше преди 15–20 години, когато наистина в много от домовете нямаше климатици“, посочи климатологът.

Според него светът отива към такава адаптация.

„Говори се за централно охлаждане, но не знам как ще стане това, използвайки водата на реките. Ще има адаптации и на атомните електроцентрали, които ще трябва да променят охлаждането си. Някои от тях намалиха мощностите. Когато температурата на водата в реката е 21–24 градуса, няма как да стане пълното охлаждане на реактора. Това е синоптичната обстановка в петък. Миналия петък показах два студени фронта. Един огромен антициклон вкарва хладен въздух, докато в Южна Португалия и Испания цяла седмица ще се задържат температури около 40 градуса, може би и малко повече, което е изключително тежко. Няма да е чак толкова брутално топло, колкото беше досега“, обясни проф. Рачев.

По думите му този хладен въздух ще докосне България и ще създаде условия за лабилизиране на атмосферата над Балканския полуостров още от днес следобед, с превалявания и прегърмявания.

„В петък имаме абсолютни максимални температури в Европа. Вече в Централна Европа - Берлин, Варшава, Прага, Мюнхен, където си говорихме за Швейцария и за 40 градуса, вече е доста по-хладно. Национални рекорди бяха отбелязани. Париж и Лондон са с 28–30 градуса - нормално“, коментира той.

Според него България ще остане с едно ретро, хубаво юлско време - 15–20 градуса сутрин и около 28–32 градуса на обяд, което е абсолютно перфектно за юли - най-топлия месец по нашите ширини.

„Днес е последният ден на юни. Той си отива с около 0,8–1 градус над нормата, което е нормално, и с около 20–25% по-малко валежи от нормалното. Нещо съвсем естествено“, посочи проф. Рачев. „Във вторник свършва топлата вълна и започва понижение на температурите. До следващия вторник - цяла седмица, включително и сряда, ни очаква много хубаво време. Макар че 27–30 градуса до средата на юли не са нищо необичайно.

По думите му валежите са доста символични, с много силно изразен петнист характер - типични за лятото.

„Най-сериозни ще бъдат утре, в четвъртък, а към петък и събота ще бъдат от типа: „или ще вали, или няма да вали”. Пловдив, както винаги, свети в червено - 36 градуса, понеже това лабилизиране ще дойде в града малко по-късно. София е съвсем друга бира. Предстои понижение на температурите и следобедни прегърмявания. Валежите по-скоро ще донесат облачност, отколкото нещо съществено. Това е типично и характерно за лятото. Закачаме слънцето и получаваме прекрасни температури - 20–30 градуса. Просто няма какво друго да се желае“, добави той.

Проф. Рачев каза, че август винаги си е топъл, вече е и доста по-сух.

„Кощунство е хората да са без вода, при положение че язовирите са пълни до горе, а кладенците, от които се черпи вода, също. Природата тук вече не влияе - тя оказва положително въздействие. Вината е в нас. Трябва да се обърнем към себе си. „Слънчев бряг“ - време за море. Не виждам какво друго може да се каже по отношение на метеорологичната обстановка. Малко по-късно ще дойде по-хладното време. По-хладно време, ако 28 градуса максимална температура и 20 сутрешна е хладно време. Предстоят 27–30 градуса - перфектно.

Следобед малко облаци, колкото да разхладят и да спестиш някой лев от чадъра. Температурата на морската вода вече е 25–26 градуса. По-топло дори става неприятно. Аз съм се къпал при 31 градуса температура на водата на остров Бали. Трябва да ви кажа, че не може да се диша, камо ли да се опитваш да плуваш. Пълно безумие“, смята проф. Рачев. „Сутринта казах, че русенци се опитват да излязат в новините като едно от най-топлите места. Там ще се заоблачи и когато слънцето бъде скрито от облаците, едва ли ще стигне 40 градуса. Но в крайна сметка за Русе 40 градуса не са кой знае какво."

Проф. Рачев обясни, че в Сандански обикновено е топло и продължително, но тази година градът стои малко зад Русе с по-хладничко време - 37–38 градуса.

„Страшно, страшно хладно. Студ! За малка жилетчица да си наметнеш. Характерно е при такива нахлувания около Дунав - Видин, Лом, Оряхово, Никопол, Свищов да бележат изключително високи температури. И в Плевен, като показател за Централна България - до петък се очакват 2 литра на квадратен метър. То е нищо работа. Остава едно безметежно лятно време“, допълни проф. Рачев.

Географскисправочни ресурси

Климатологът сподели, че ще се появи вятър.

„Не че тези дни нямаше в Южна България, но един ветрец ще създава доста по-добър комфорт, особено в следобедните часове. И понеже винаги казваме за възрастните хора и за децата - помислете и за домашните любимци, които не трябва да се оставят заключени“, припомни той.