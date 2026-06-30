Потребители в социалните мрежи предупреждават за пороен дъжд по автомагистрала "Тракия" в участъка от Ихтиман до София.

"Ихтиман-София - яко буря и пороен дъжд", алармира потребител в групата "Магистрала Тракия" във "Фейсбук".

"Лявата лента беше като река, много внимавайте", гласи един от коментарите под поста.

"Много е зле, много внимавайте", пише друг.

"Уейзъри съобщават за наводнени платна и аквапланинг", докладва трети.

"Много аквапланинг в лява лента и не само. Почти нулева видимост на места", коментира пътуващ по аутобана.

"Отекло се е вече до голяма степен", успокои преди броени минути шофьор по "Тракия".