На 30 юни и 1 юли, вторник и сряда, поради очакваните високи температури ще бъде ограничавано движението на камионите над 20 тона по определени участъци от републиканската пътна мрежа, предупредиха от АПИ.

Предвижда се при температура на въздуха над 35 градуса в следобедните часове между 13 ч. и 21 часа. временно да се преустановява движението на тежкотоварните превозни средства. За следващите два дни поради по-високите температури ще бъде ограничаван тежкотоварния трафик в 15 области.

Това са: Софийска, Русе, Силистра, Разград, Търговище, Шумен, Велико Търново, Плевен, Ловеч, Габрово, Сливен, Стара Загора, Видин, Монтана и Враца.

Превозните средства ще изчакват извън пътното платно на определени места, без да пречат на останалите участници в движението. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързоразвалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари (ARD).

На автомагистрала „Хемус“ при температури на въздуха над 35 градуса временно ще се ограничава движението на МПС над 20 тона в участъците от автомагистралата на територията на областите София, Ловеч и Търговище.

В следобедните часове, между 13 ч. и 21 ч., ще се ограничава движението на камионите над 20 т по път I-1 Видин - Враца на територията на областите Видин, Монтана и Враца. В област Видин ще бъде спряно временно и преминаването по участъка от път II-11 Дунавци - Добри дол /от км 0 до 23-и км/ и по път III-112 Добри дол - Тополовец /от км 0 до 10-и км/

Временно ще се ограничава движението и по участък от Подбалканския път I-6 от отбивката за Калофер до пътен възел „Петолъчката“.

В област Стара Загора временно ще се ограничи преминаването по път I-5 Габрово - Казанлък в участъка от границата с област Габрово при прохода „Шипка“ до с. Бял Извор /от 170-и до 266-и км/. Ограничение за тежкотоварния трафик ще има и по път II-66 в отсечката от с. Богомилово до пътния възел на АМ „Тракия“ в района на с. Свобода /от 72-и км до 91-и км/. Преминаването на камиони ще бъде временно спряно и по третокласния път III-663 в участъка Чирпан - Целина /от км 0 до 15-и км/.

В следващите два дни в следобедните часове при температури над 35 градуса, между 13 ч. и 21 ч., временно ще се ограничава движението на камионите над 20 т и по пътни участъци в Северна България - в областите Русе, Силистра, Разград, Търговище, Шумен, Велико Търново, Плевен, Ловеч и Габрово.

Ограничения в движението на тежкотоварните камиони ще има по първокласния път I-2 Русе - Варна, в участъците в областите Русе, Разград и Шумен, от 12-и км до 146-и км.

В областите Плевен, Ловеч и Велико Търново ще е ограничено движението по път I-3 в участъка от 7-и до 170-и км, след пътния възел за село Страхилово до района на Ябланица.

Преминаването на тежкотоварните камиони над 20 тона ще бъде временно преустановено и по път I-4 от Коритна до Шумен, който преминава през областите Ловеч, Габрово, Велико Търново, Търговище и Шумен.

Ограничения ще бъдат въведени и на път I-5 Русе - Габрово, в участъка от 6-и до 115-и км, преминаващ през областите Русе и Велико Търново. Трафикът на камиони ще е спрян и по път ІІ-55 Дебелец - Предела - Гурково, в отсечката от Дебелец до село Паничерево. Участъкът е на територията на областите Велико Търново и Стара Загора.

Временно ще бъде ограничавано движението на МПС над 20 т и по път I-7 Силистра - Шумен, на територията и на двете области.

Временното ограничаване на движението на МПС над 20 т в определени участъци от републиканската пътна мрежа в следобедните часове, когато температурите са най-високи, е за да се минимизират рисковете от деформации на пътната настилка и да се опази живота и здравето на пътуващите.