Директорът на РИОСВ - Бургас Павел Маринов е освободен от поста си със заповед на екоминистъра Росица Карамфилова.



За отстраняването му тя лично го е уведомила в кабинета си, където бившият вече директор е бил привикан днес.



"Няма нищо драматично. Тя е в правомощията си да ме освободи с мотиви, каквито намери за добре", каза Павел Маринов, но не разкри точно поради какви съображения е бил освободен от поста. Пред него Карамфилова е изложила устни мотиви. Така Павел Маринов призна, че е бил изненадан от уволнението си, но го приемал нормално.



РИОСВ - Бургас е една от най-натоварените екоинспекции в страната. На държавната служба се налага да лавира между частни и държавни интереси в апетитни райони по българското Черноморие, където сложните казуси често прерастват в скандали.