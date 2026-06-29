Проектът за бюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. получи условна подкрепа от повечето социални партньори. Единствено от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) се въздържаха, настоявайки за реална пенсионна реформа. Проектозаконът предвижда пенсиите да се увеличат със 7,8%, а от 1 август 2026 г. максималният осигурителен доход да нарасне на 2300 евро, съобщи БГНЕС.

Разходите за пенсии в бюджета надхвърлят 13 млрд. евро, като половината от тях – около 6.5 млрд. евро, се покриват от държавния бюджет. На този фон от АИКБ поискаха отмяна на минималната пенсия и преразглеждане на т.нар. швейцарско правило. Работодателската организация се обяви и против компенсации за държавните служители, ако започнат сами да плащат осигуровките си. От Българската стопанска камара (БСК) също изразиха резерви и поискаха отлагане на ръста на максималния осигурителен доход.

Синдикатите подкрепиха проекта. От КНСБ приветстваха увеличението на максималния осигурителен доход като важен за осигурителните права. Президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов заяви, че т.нар. швейцарско правило „нито е златно, нито е швейцарско“. Той се обяви категорично за въвеждане на осигурителни вноски за държавните служители, но в замяна те да получат право на втори трудов договор и частен бизнес. Манолов отправи остри критики към бизнеса за „сивата“ икономика и призова на следващи заседания на тристранния съвет да присъства и представител на прокуратурата.

На заседанието вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев представи и рамката на държавния бюджет за 2026 г. В нея е заложен бюджетен дефицит от 5,7% от БВП, който се предвижда да намалее до 3% през 2028 г. Очаква се приходите да достигнат 49,6 млрд. евро, а разходите – 56,8 млрд. евро. Прогнозите сочат ръст на държавния дълг до 30,1% от БВП до края на 2026 г.

Сред заложените мерки за повишаване на приходите са ускорено увеличение на акцизите за тютюневи изделия, лицензиране на афилиейт оператори в хазарта, по-високи винетни и тол такси, и засилен контрол върху „сивата“ икономика. В разходната част е предвидено еднократно увеличение на заплатите в бюджетната сфера с 5%, както и намаляване на разходите за персонал в част от администрацията с 10% от септември 2026 г.

По време на дебатите президентът на КНСБ Пламен Димитров коментира, че бюджетният дефицит може да се сведе до 3%. Той припомни преработения проект за бюджет за 2026 г., предложен от финансовия министър Теменужка Петкова по време на кабинета на Росен Желязков.

Въпреки критиките по отделни текстове, бюджетът на ДОО получи условна подкрепа от всички социални партньори с изключение на АИКБ. От БТПП и КРИБ също подкрепиха проекта, като от КРИБ определиха подкрепата си като „израз на високо доверие“ към управляващите, но и призоваха за решителни реформи в публичния сектор.