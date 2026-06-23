Генералното консулство на България в Солун отправи препоръки към българските водачи в Гърция и съобщи за завишен брой санкции.

„Във връзка със зачестилите обаждания на глобени български граждани поради непоставен предпазен колан Генералното консулство на България в Солун напомня, че съгласно гръцкия Кодекс за движение по пътищата водачът се наказва с глоба от 350 евро и отнемане на шофьорската книжка за 30 дни. Непоставянето на предпазен колан от пътника води до глоба от 150 евро както за пътника, така и за водача, дори последният да е носил предпазен колан“, се посочва в съобщението на консулската служба.

От там припомниха също, че при първото повторение на нарушението се налага глоба от 1000 евро и отнемане на шофьорската книжка за 180 дни, докато при второто повторение се предвижда удвояване – глоба от 2000 евро и отнемане на шофьорската книжка за до 1 година.

Допълнителна информация за движението по пътищата в Гърция може да бъде намерена на интернет страницата на българското Министерство на външните работи.

Там е посочено, че съгласно действащото законодателство в Гърция при концентрация на алкохол над 1,10 промила се налага глоба от 1200 евро, отнемане на шофьорската книжка за 180 дни, спиране на автомобила от движение и лишаване от свобода от два месеца до пет години.

За използване на мобилен телефон по време на шофиране глобата е 350 евро и отнемане на книжката за 30 дни.

При превишаване на разрешената скорост с над 50 км/ч санкцията е 700 евро и отнемане на книжката за 60 дни, а за движение със скорост над 200 км/ч или участие в нерегламентирани гонки – 2000 евро и отнемане на книжката за една година.

За управление без свидетелство за правоуправление е предвидена глоба от 1000 евро и забрана за управление за една година.

Въвеждането на новите изисквания за съдържанието на автомобилните аптечки в Гърция беше отложено за 1 януари 2027 г. Първоначално задължителното прилагане на новите правила беше предвидено да започне от 1 юли 2026 г., но с ново решение на властите срокът е изместен, като на водачите се дава допълнително време да се съобразят с изискванията и да оборудват автомобилите си.

(Кореспондент на БТА в Атина Иван Лазаров)