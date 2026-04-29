Рекордьорът по брой мачове с националния отбор на България Стилиян Петров ще изненада лично шестима привърженици, закупили билети за благотворителния "Мач на Надеждата". Голямото събитие ще се проведе на 06.06 на стадион "Лазур" в Бургас.

Фондация "Стилиян Петров" обяви специална игра, в която победителите ще получат достъп до "кухнята" на събитието. Късметлиите, които ще бъдат изтеглени на 11-и май, ще имат възможност:

Да влязат в съблекалните на двата отбора преди началото на мача;

преди началото на мача; Да се срещнат лично със световните и български звезди;

Да проследят отблизо финалната подготовка за звездния сблъсък.

Благотворителният "Мач на Надеждата" ще събере на едно място спортни легенди, обществени личности и артисти. Те ще обединят усилия за:

- Подпомагане на "Комплексен онкологичен център" – Бургас;

- Финансова и морална помощ към Любослав Пенев и Петър Хубчев в тяхната битка с болестта;

- Директна подкрепа за пациенти, борещи се с рака.

Билетите за „Мача на Надеждата“ са в продажба в мрежата на Eventim: бензиностанции OMV, магазини "Технополис", Orange, Office 1, Касата на Операта в Бургас, каса "Часовника", както и онлайн на eventim.bg.

Нека напълним "Лазур" и върнем надеждата!