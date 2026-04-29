Община Бургас уведомява, че графикът за изплащане на възнаграждения на СИК от проведените на 19.04.2026 г. избори за народни представители е следния:
- Възнагражденията на членовете на СИК, заявили желание да ги получат по банков път ще бъдат преведени на 04.05.2026 г.
- Изплащането в брой на възнагражденията ще бъде осъществено по Дирекции на ЦАУ както следва:
|
№
|
Ц А У
|
С И К
№ от.. до..
|
Място на изплащане
|
Час/Дата
|
1
|
Д ”ЦАУ ПРИМОРИЕ”
Кв. Крайморие
|
1 - 71,
72 - 73
329, 335, 345
|
”ЦАУ ПРИМОРИЕ”
ул. „Александровска“ № 83, ет. 2, стая №9
|
04.05.2026 г.
9.00 ч. - 18.00 ч.
|
2
|
Д ”ЦАУ ВЪЗРАЖДАНЕ”
Кв. Г. Езерово
|
74 - 147,
148 - 150
334, 336, 344
|
”ЦАУ Възраждане” к-с ”Меден рудник”
до бл. 26, ет. 1, стая № 7
|
04.05.2026 г.
9.00 ч. - 18.00 ч.
|
3
|
Д ”ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ”
Кв. Лозово
Кв. Банево
Кв. Ветрен
|
151 - 196
197 - 198
199 - 201
202 - 205
332, 333, 337, 340
|
”ЦАУ Освобождение”
к-с ”Славейков” в административната сграда до бл. 49, ет. 2,
стая № 23
|
04.05.2026 г.
9.00 ч. - 18.00 ч.
|
4
|
Д „ЦАУ ИЗГРЕВ”
V-ти км.
Кв. Сарафово
Кв. Рудник
Кв. Черно море
|
206 - 251
252
253 - 257
258 - 262
263 - 265
330, 331,342, 343
|
”ЦАУ Изгрев”
к-с ”Зорница” бл. 47, стая № 20
|
04.05.2026г.
9.00 ч. - 18.00 ч.
|
5
|
Д ”ЦАУ ЗОРА”
|
266 - 308
|
”ЦАУ ЗОРА”
к-с „Лазур“, ул. „Перущица“ №67, ет. 2, стая №215
|
04.05.2026 г.
9.00 ч. - 18.00 ч.
|
6
|
Д ”ЦАУ ДОЛНО ЕЗЕРОВО”
|
309 - 315
|
„ЦАУ Долно Езерово”
на каса
|
04.05.2026 г.
9.00 ч. - 18.00 ч.
За неполучилите възнаграждението си в рамките на определения срок за съответната териториална дирекция, сумите ще се раздават в касата на община Бургас на ул. „Александровска“ № 26 от 9.00 ч. до 17.00 ч. в периода от 07.05.2026 г. до 31.05.2026 г. включително.
Справки относно възнагражденията и неполучените суми по банков път можете да направите в касата на Община Бургас на адрес гр. Бургас ул. „Александровска“ 26 след 07.05.2026 г.
0 Коментара