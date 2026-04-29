Община Бургас уведомява, че графикът за изплащане на възнаграждения на СИК от проведените на 19.04.2026 г. избори за народни представители е следния:

  • Възнагражденията на членовете на СИК, заявили желание да ги получат по банков път ще бъдат преведени на 04.05.2026 г.
  • Изплащането в брой на възнагражденията ще бъде осъществено по Дирекции на ЦАУ както следва:

Ц А У

С И К

№ от.. до..

Място на изплащане

Час/Дата

1

Д ”ЦАУ ПРИМОРИЕ”

Кв. Крайморие

1 - 71,

72 - 73

329, 335, 345

”ЦАУ ПРИМОРИЕ”

ул. „Александровска“ № 83, ет. 2, стая №9

04.05.2026 г.

9.00 ч. - 18.00 ч.

2

Д ”ЦАУ ВЪЗРАЖДАНЕ”

Кв. Г. Езерово

74 - 147,

148 - 150

334, 336, 344

”ЦАУ Възраждане” к-с ”Меден рудник”

до бл. 26, ет. 1, стая № 7

04.05.2026 г.

9.00 ч. - 18.00 ч.

3

Д ”ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ

Кв. Лозово

Кв. Банево

Кв. Ветрен

151 - 196

197 - 198

199 - 201

202 - 205

332, 333, 337, 340

ЦАУ Освобождение”

к-с ”Славейков” в административната сграда до бл. 49, ет. 2,

стая № 23

04.05.2026 г.

9.00 ч. - 18.00 ч.

4

Д „ЦАУ ИЗГРЕВ

V-ти км.

Кв. Сарафово

Кв. Рудник

Кв. Черно море

206 - 251

252

253 - 257

258 - 262

263 - 265

330, 331,342, 343

”ЦАУ Изгрев”

к-с ”Зорница” бл. 47, стая № 20

04.05.2026г.

9.00 ч. - 18.00 ч.

5

Д ”ЦАУ ЗОРА”

266 - 308

”ЦАУ ЗОРА”

к-с „Лазур“, ул. „Перущица“ №67, ет. 2, стая №215

04.05.2026 г.

9.00 ч. - 18.00 ч.

6

Д ”ЦАУ ДОЛНО ЕЗЕРОВО”

309 - 315

„ЦАУ Долно Езерово”

на каса

04.05.2026 г.

9.00 ч. - 18.00 ч.

За неполучилите възнаграждението си в рамките на определения срок за съответната териториална дирекция, сумите ще се раздават в касата на община Бургас на ул. „Александровска“ № 26 от 9.00 ч. до 17.00 ч. в периода от 07.05.2026 г. до 31.05.2026 г. включително.

Справки относно възнагражденията и неполучените суми по банков път можете да направите в касата на Община Бургас на адрес гр. Бургас ул. „Александровска“ 26 след 07.05.2026 г.