Община Бургас уведомява, че графикът за изплащане на възнаграждения на СИК от проведените на 19.04.2026 г. избори за народни представители е следния:

Възнагражденията на членовете на СИК, заявили желание да ги получат по банков път ще бъдат преведени на 04. 05 .202 6 г.

Изплащането в брой на възнагражденията ще бъде осъществено по Дирекции на ЦАУ както следва:

№ Ц А У С И К № от.. до.. Място на изплащане Час/Дата 1 Д ”ЦАУ ПРИМОРИЕ” Кв. Крайморие 1 - 71, 72 - 73 329, 335, 345 ”ЦАУ ПРИМОРИЕ” ул. „Александровска“ № 83, ет. 2, стая №9 04.05.2026 г. 9.00 ч. - 18.00 ч. 2 Д ”ЦАУ ВЪЗРАЖДАНЕ” Кв. Г. Езерово 74 - 147, 148 - 150 334, 336, 344 ”ЦАУ Възраждане” к-с ”Меден рудник” до бл. 26, ет. 1, стая № 7 04.05.2026 г. 9.00 ч. - 18.00 ч. 3 Д ”ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ” Кв. Лозово Кв. Банево Кв. Ветрен 151 - 196 197 - 198 199 - 201 202 - 205 332, 333, 337, 340 ”ЦАУ Освобождение” к-с ”Славейков” в административната сграда до бл. 49, ет. 2, стая № 23 04.05.2026 г. 9.00 ч. - 18.00 ч. 4 Д „ЦАУ ИЗГРЕВ” V-ти км. Кв. Сарафово Кв. Рудник Кв. Черно море 206 - 251 252 253 - 257 258 - 262 263 - 265 330, 331,342, 343 ”ЦАУ Изгрев” к-с ”Зорница” бл. 47, стая № 20 04.05.2026г. 9.00 ч. - 18.00 ч. 5 Д ”ЦАУ ЗОРА” 266 - 308 ”ЦАУ ЗОРА” к-с „Лазур“, ул. „Перущица“ №67, ет. 2, стая №215 04.05.2026 г. 9.00 ч. - 18.00 ч. 6 Д ”ЦАУ ДОЛНО ЕЗЕРОВО” 309 - 315 „ЦАУ Долно Езерово” на каса 04.05.2026 г. 9.00 ч. - 18.00 ч.

За неполучилите възнаграждението си в рамките на определения срок за съответната териториална дирекция, сумите ще се раздават в касата на община Бургас на ул. „Александровска“ № 26 от 9.00 ч. до 17.00 ч. в периода от 07.05.2026 г. до 31.05.2026 г. включително.

Справки относно възнагражденията и неполучените суми по банков път можете да направите в касата на Община Бургас на адрес гр. Бургас ул. „Александровска“ 26 след 07.05.2026 г.