Легендарната Валя Балканска ще бъде специален гост в мащабния спектакъл „България – страна на чудесата. Дух и вяра“, който ще се проведе на 4 май от 18:00 часа в Културен дом НХК. Събитието е посветено на богатото културно-историческо наследство на Бургас и Южното Черноморие и е част от честванията по повод 15-годишнината на националната инициатива „Чудесата на България“ на в."Стандарт".

Космическият глас на България ще излезе на сцената заедно с още любими изпълнители и музиканти – Мими Николова, която ще пее в дует с Цецо Елвиса, виртуозните пианисти Хасан и Ибрахим Игнатови, Формация „Петте сезона“, вокална група „Морски песъчинки“ и фолклорната формация „Еркечко наследство“.

Спектакълът обещава емоционално пътуване през вековете, което ще разкаже за силата на българския дух, история и вяра чрез музика, традиции и културна памет. Кулминация на вечерта ще бъде церемонията по връчване на годишните награди „Чудесата на България“, които отличават най-значимите постижения в сферата на културното наследство.

Наградите ще бъдат връчени в категориите „Археологическо откритие“, „Културно-историческа атракция“, „Културно-историческа дестинация“, „Памет“ – за музеи, библиотеки и читалища, както и „Традиции“ – за съхранени обичаи и фестивали в региона.

Спектакълът-церемония е специалният подарък за бургазлии и гостите на града от националната кампания „Чудесата на България“, която отбелязва юбилейната си 15-а година. Събитието се организира от Общество "Културно наследство" - българският представител на най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство Европа Ностра.

Водещи на спектакъла-церемония за любимите български артисти Гергана Стоянова и Симеон Владов.

Входът е свободен.