Енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Цветомир Николов коментира пред Нова тв, че страната ни е в Топ 4 на страните от ЕС с най-голямо поскъпване на дизела. Според експерта пред нас са само държави като Естония, Люксембург и Белгия.

Очакванията са ценовият ефект от конфликта в Близкия изток да остане до октомври месец.

Какви са причините за този ръст?

“Причините за този ръст са ниската база, фактът, че дизелът е най-потребяваното гориво генерално в ЕС. Затова то расте много повече от бензина. Отделно има допълнителни причини за оскъпяването, като износ и търсене”, коментира Николов.

Експертът допълни, че другото проблемно гориво е керосинът.

“ЕС има проблеми с количествата на керосин, защото е огромен консуматор и местният капацитет не задоволява търсенето. Основният доставчик през годините бяха рафинериите от Близкия изток. След като е спрян Ормузкия проток, ние трябва да търсим керосин от други рафинерии по света. Това оскъпява, тъй като е непланирано прехвърляне и търсене на нови доставчици. Отделно новите доставчици продават на новите цени. Там цените са се вдигнали двойно”, обясни Николов.

Това е и основната причина, заради която голяма част от самолетните компании са започнали да отказват полети.

Николов коментира още, че ценообразуването, което е заложено в договорите за доставки на суров петрол, е плаващо и с достатъчно дълъг хоризонт от време, така че да може цената да е стабилна. По думите му проблемът не са входните цени на суровия петрол, а глобалната цена, която българското правителство, а и ЕС, много трудно биха могли да изолират.