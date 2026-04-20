Данните на ЦИК към 11:00 на 20 април при обработени 96.41% СИК протоколи в РИК сочат убедителна победа на "Прогресивна България" с 44,69%. В битката за второ място настъпи промяна и вече втори са ГЕРБ-СДС с 13,39%, а ПП-ДБ е с 13,21%. На четвърто място е ДПС с 6,2%, а над чертата продължава да бъде "Възраждане" с 4,35%. Под чертата, в рамките на около 3%, остават БСП-Обединена левица, "Сияние", "Величие" и МЕЧ. Засега се оформя петпартиен парламент. Ето и подреждането: "Прогресивна България" - 44,7% ГЕРБ-СДС - 13,41% ПП-ДБ - 12,87% ДПС - 6,6% "Възраждане" - 4,3% МЕЧ - 3,2% "Величие" - 3,1% "Сияние" - 2,9% "БСП-Обединена левица" - 3% АПС - 1,44% ИТН - 0,7%