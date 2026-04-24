Бившият председател на Народното събрание доц. Наталия Киселова не вижда радикална промяна след оставката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Преди дни той беше заменен от Ваня Стефанова.

Киселова припомни, че призиви за оставката му е имало от края на юли миналата година.

“Ще направя връзка между преминалите избори и промяната в ръководство на прокуратурата, защото призивите бяха от края на юли миналата година - да бъде спазен закона именно от момента на влизане в сила на промяната, господин Сарафов да заема длъжността шест месеца“, коментира бившият депутат от БСП.

Пред bTV доц. Киселова тук не става дума за политическо влияние, а за това “прокуратурата да бяга пред вятъра и преди още да има конституирано ново мнозинство да се направи промяна, за да не бъде тя във фокуса на дейността на новото мнозинство веднага“.

Радикална промяна няма

Доц. Киселова добави още, че не вижда радикална промяна след оставката на Сарафов. Причината - Ваня Стефанова е била заместник на Сарафов, а сега Сарафов е нейн заместник. “По-скоро става дума за смяна на местата на двама бивши прокурори“, коментира Наталия Киселова.

“Ако станем свидетели на твърде много административни смени в рамките на следващите месец-два в Прокурорска колегия, това ще означава, че се назначават хора, които са близки до сегашното ръководство на прокуратурата, и бързат, преди да има конституиран нов висш съдебен съвет“, отбеляза експертът.

"Те са чакали до последния момент. Не прави добро впечатление. Ако беше направено в петък преди изборите, щяхме да си кажем - "ето няма значение какви са резултатите". След като има категоричен победител в изборите, то 24 часа след оповестяване на окончателните резултати има и смяна", каза още Киселова.