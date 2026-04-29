БСП ме предаде. Това сподели пред БиТиВи Корнелия Нинова. Според нея ключово за срива в левицата е коалицията с ГЕРБ и ДПС.

Две години не съм в БСП, припомни тя, като недоумява защо бившите й съпартийци я обвиняват за лошия резултат на партията.

Сега тя очаква от Румен Радев да разкрие задкулисните договорки на предишната власт. Нинова очаква отговор и кои политици са изнасяли пари с чували от КТБ.

Александър Нейчев предложил Румен Радев да е кандидат на БСП за президент. Нинова не е очаквала години след това бившият летец да постигне такъв резултат. Тази вълна не беше очаквана, смята тя.

Нинова смята, че резултат му позволява да постигне всичко, което е обещал на избирателите и сега очаква да види как ще спре паричния поток към олигархията.

По думите й Румен Радев може да подаде сигнал в ЕЦБ, че сме влезли неподготвени в Еврозоната и да се потърси отговорност на тези, които са ни вкарали.

С решение на Народното събрание, по думите й, може да се спре помощта за Украйна и да се махнат американските самолети от летището.

Корнелия Нинова не вярва, че в бюджета няма пари, тъй като основното перо в хазната идва от ДДС и акциз. Бюджетът трябва да е пълен и препълнен, предполага тя.

Според нея Радев няма да иска отпадане на санкциите срещу Русия. Нищо няма да се промени, категорична бе Нинова. Смяната на Висшия съдебен съвет с послушни на Радев хора няма да е реформа, по мнението й.