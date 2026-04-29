Обновената писта на Летище Бургас ще бъде открита с официална церемония днес, съобщи концесионетър на аерогарата "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД. Активният летателен сезон трябва да започне през следващата седмица, когато се очакват и първите предварително заявени полети от Полша и Великобритания.

Ремонтът за близо 60 млн. евро започна преди шест месеца и трябва да обезпечи безопасността в следващите 20 години. За обновяването на настилката са използвани специални асфалтови смеси. Изцяло запазени са техническите параметри на пистата, която дава възможност за обслужване на най-големите самолети в света.

Освен настилката е подновена и отводнителната система.

На церемонията по откриването са поканени редица представители на националната и местната власт, представители на дипломатическия корпус, както и международни партньори, съобщиха от "Фрапорт".