Днес прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) трябва да реши дали да образува дисциплинарно произвоство срещу Борислав Сарафов.

Миналата сряда Сарафов оттегли съгласието си за заемане на длъжността изпълняващ функциите главен прокурор. А Прокурорската колегия определи Ваня Стефанова да заеме поста за срок от 6 месеца.





Предложението беше направено още в края на март от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов преди Сарафов да депозира оставката си във ВСС през миналата седмица.

В мотивите си Янкулов тогава посочи, че действията и бездействията на вече бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов представляват сериозни дисциплинарни нарушения, за които следва да му бъде наложено най-тежкото дисциплинарно наказание, а именно освобождаване от длъжност.