На 7 и 8 май (четвъртък и петък) престоят в синята зона на Бургас няма да се таксува. Целта е да се облекчи паркирането на автомобили в дните, в които градът ни ще е домакин на Giro d’Italia.

От 6 до 9 май в Бургас ще бъдат въведени различни ограничения и улиците, по които ще преминат колоездачите ще бъдат затворени, а превозните средства по тях трябва да се преместят.

За да се улеснят собствениците на автомобили, Община Бургас и нейни партньори обособиха буферни паркинги, на които хората могат да оставят безплатно автомобилите си.

От 6 до 9 май безплатно ще може да се паркира на:

- Част от паркинга на „Метро“

- Част от паркинга на БИЛЛА Трапезица

На 8 и 9 май ще можете да пракирате безплатно на:

- Вторият етаж на мол „Гранд Плаза“

- паркингът на БДУ „Проф. д-р Асен Златаров“.

На 8 и 9 май като буферни паркинги ще бъдат обособени и крайните десни платна на:

- Ул. „Одрин“ (между „Трапезица“ и бензиостанция „Лукойл“)

- Бул. „Сан Стефано“ ( между бул. „Стефан Стамболов“ и ул. „Демокрация“)

Паркингът на ул. „Гурко“ ще бъде използван от екипите на участниците. Затова източната му част ще бъде затворена от 1 до 9 май, като в този период няма да има почасово паркиране.

Достъп до паркинга ще имат само абонатите с активен абонамент в западната му част.

Интерактивна карта на затворените улици и осигурените буферни паркинги можете да видите ТУК

Цялата информация, свързана с подготовката и организацията на Giro d’Italia, маршрута и съпътстващите събития можете да откриете в новия сайт info.gotoburgas.com