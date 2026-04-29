Нова драма в Персийския залив! Български моряци са блокирани – напрежението в региона се изостря, след като хиляди екипажи, включително 20 български моряци, остават блокирани на кораби в Персийския залив без възможност да преминат през Ормузкия проток заради опасната военна обстановка.

Около 20 000 моряци на стотици плавателни съдове – сред които петролни, газови танкери и товарни кораби – са блокирани в Персийския залив, съобщава Dailypioneer. В района те стават свидетели на прелитащи ракети и дронове, но нямат реална възможност да напуснат опасната зона.

Данни на компанията за морски анализи Lloyd’s List Intelligence показват сериозен спад в трафика през Ормузкия проток – едва около 80 кораба са преминали между 13 и 19 април, при над 130 дневно преди ескалацията на напрежението.

Най-голямата група блокирани моряци е от Индия, но сред тях има и 20 български моряци, потвърждава капитан Христо Папукчиев, цитиран от „Фокус“.

Част от екипажите остават извън обсега на координираните евакуационни операции. По данни на индийските власти над 2680 моряци вече са били изведени от района от началото на конфликта.

В същото време условията на борда се влошават – много екипажи съобщават за недостиг на храна и питейна вода, а доставките са силно ограничени. Комуникацията със семействата също е нестабилна заради прекъсвания на интернет връзките.

„Ден след ден се опитваме да поддържаме нормалност чрез разговори и дейности в малки групи, за да запазим духа на екипажа“, споделя морски капитан пред АР. Той допълва, че никой не е очаквал подобна военна обстановка.

От началото на конфликта десетки кораби са били атакувани, а най-малко 10 моряци са загинали според данни на ООН.

Иран е разположил морски мини в района, а според изявления на Доналд Тръмп САЩ участват в тяхното разчистване и ще реагират срещу всеки кораб, който поставя нови боеприпаси.

Генералният секретар на Международната морска организация Арсенио Домингес предупреждава, че „безопасен транзит през Ормузкия проток в момента е невъзможен“. Той посочва още, че моряците вероятно ще останат блокирани с месеци, тъй като изоставянето на корабите не е опция заради товарите на стойност милиарди долари.

Домингес подчертава и че кризата остава слабо отразена в медиите, въпреки че за засегнатите екипажи ситуацията е въпрос на оцеляване.