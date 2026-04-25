Всяко правителство получава поне 100 дни толеранс. Това явно няма да се случи на правителството на Румен Радев. Вече се подготвя първия протест, с който ще трябва да се справи бъдещата редовна власт. То е на медицинските специалисти. В група на протеста се обсъжда има ли желание за организация на недоволство." Колеги кога сме пак на протест?

Пак ще ни подминат и ще ни забравят!

Докога??", гласи водещата публикация. Мненията за това да се организира ли протест не са еднопосочни. Някои са категорични, че такива трябва да има. За други протест трябва да се организира, но само ако има масовост и той да е в няколко града." "Протеста трябва да е масов и по места със временно спиране на работа за час или два с осигуряване само на обслужване по спешност", според друг коментар в групата. " Аз мисля,че след сформиране на редовно правителство трябва да направим протест.

Затова пишете има ли нагласа за такъв и колко хора действително биха дошли.

Филма със двадесетина едни и същи свърши.

Докато шепа от нас спяха по палатките,други работеха и работят по на няколко места.

Затова нека първо видим колко са за протест", е сред водещите мнения по темата. Някои даже са посочили дата и час 1 май 10.00 часа. Проблемите на сектора са много и като че ли и за момента няма трайно и устойчиво решение.